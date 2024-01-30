廣東道現零食舖20萬短租進駐　昔日高峰期國際時裝店月租700萬

臨近歲晚，本港零售業有望回暖，惟以往內地「豪客」最愛前往的尖沙咀廣東道現時仍有數間吉舖待租。市場上新近錄得一宗零食舖以月租20萬元短租進駐尖沙咀廣東道，該舖月租高峰期由國際時裝店以高達700萬元租用。



是次租賃成交舖位為尖沙咀廣東道116至120號海威商業中心地下B及C舖，樓面面積約2,000平方呎。市場消息指，該舖業主一直將舖位招租，意向月租由昔日700萬，降至約200萬元，惟一直未獲洽詢，現業主決定把地舖部分先作短租，留待日後部署。目前由主力售賣日本零食的連鎖店零食物語，以短租20萬元租用。

尖沙咀廣東道116至120號海威商業中心地下B及C舖。（代理提供）

國際時裝店高峰月租高達700萬

翻查資料，舖位早於2010年由卓悅化粧品租用，其後內地客來港消費勢頭強勁，吸引不少國際名牌前來核心區落戶，開設旗艦店。當時，原業主把舖位地下，連同1至3樓4層，面積合共約1.1萬平方呎，以約700萬元租予國際高級時裝品牌Ports 1961，作為品牌於香港開設旗艦店，惟及後本港零售受旅客消費模式改變影響，市道有所回落，再加上2020年疫情爆發，所以品牌決定提早兩年，於2021年退出舖位。

零食物語。（黃靜薇攝）

通關帶動租務 惟廣東道仍有數吉舖

代理指，該地段屬廣東道尾段，較為鄰近中港城，自從高鐵通車後，該地段較鄰近柯士甸站及高鐵西九龍，因此亦有一定人流。

另指，疫情期間廣東道出現逾十組吉舖待租，中港通關後旅客重返，帶動租務加快。不過，新租務個案，主要集中於廣東道最核心位置，包括新港中心等，而位處尾段仍有數組舖位交吉待租。