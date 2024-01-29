呂麗君4伙晉環撻訂貨沽清　頂層戶上周撻訂後3000萬重售、賣平16%

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）三年前大手入市，豪擲逾1.4億元買入路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環4伙豪宅單位，其中3伙近月先後撻訂。而當中最後一伙頂層單位於上周四（25日）晚上正式終止交易，呂麗君4伙單位全數撻訂，合共損失逾1,404萬元。



頂層戶原由呂麗君以3536.4萬買入

最新於上周撻訂的晉環1B座42樓A室，實用面積919平方呎，三房間隔，在今日正式重新沽出，成交價3,000萬元，成交呎價32,644元。是次成交價較呂麗君2021年5月份買入價3,536.4萬元，折合呎價38,480元，賣平16%或536.4萬元。

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2021年擲1.4億購入四伙全數撻訂

據資料顯示，呂麗君曾於2021年5月大手買入晉環4伙單位，合共斥資逾1.4億元，且涉及逾千萬元「辣招稅」。其中第1B座40樓A室於去年12月14日撻訂，隨後成功以2,820萬元重沽，較呂麗君的買入價平近兩成。

另外兩伙第1B座41樓A室及39樓A室，亦同樣於去年12月底撻訂，其後分別以2,918萬元及2,780萬元重新沽出。時隔一個月，餘下的最後一伙晉環1B座42樓A室頂層戶，終在上周四（25日）正式撻訂，呂麗君4伙單位合共被殺訂約1,404.04萬元。

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）。(網上圖片)

大劉曾指買晉環是「豬頭炳」、難以成交

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄於11月舉行記者會時，亦對呂麗君買入晉環的行為有所回應。大劉當時指：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。