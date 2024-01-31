去年兩大龍頭代理捲「合謀定價」　地監局：推新指引確保良好競爭

地產代理監管局（監管局）今日（31日）舉行新聞發布會，指出地產代理考試人次按年下跌26%，以及持牌人數按年下跌3.7%。去年底本地兩大地產代理中原及美聯發生「合謀定價」事件，展望2024年，監管局預期今年上半年推出相有的指引，以確保業界有效及良好的競爭行為。



物業交投淡靜 考試人次、持牌人數皆下跌

在物業交投淡靜之下，2023年合共只有6,732人次應考資格考試，比2022年減少了26%。持牌人數亦錄得跌幅，截至2023年12月31日，個人牌照總數為39,575人，比2022年同日減少了3.7%，公司牌照則增加了1.4%，但地產代理商舖數字則減少了 1.5%。

投訴個案量按年下跌28%

監管局在2023年共開立196宗投訴個案，比2022年減少28%，當中涉及一手住宅物業的投訴只有24宗，比2022年減少了20%。在最常見的投訴性質當中，「發出違規廣告」一類佔最多，但宗數比2022年減少6%。

境外物業投訴大跌77%

2023年監管局共開立了14宗有關香港境外物業的投訴個案，比起2022年的62宗大幅減少77%。監管局在2023年12 月發出一份有關銷售香港境外未建成物業的新執業通告，優化舊通告的要求，以進一步提高持牌人的專業水平。新通告將於2024年7月1日起生效，局方亦推出了新的宣傳標語一「地監局提提你：境外樓花買唔買？計過風險先好買！無牌中介有風險、持牌代理有規矩！」

監管局上半年就「合謀定價」推新指引

踏入2024年，監管局會繼續因應法例及其他市場情況在有需要的情況下更新或發出對業界的執業指引。對於上年底中原以及美聯合謀定價案，監管局主席蕭澤宇表示，監管局對案件有作出相應跟進，目前仍然密切留意事件發展，以及競委會的裁決，以作出適合的跟進行動。

回贈佣金屬價格競爭行為

另指，監管局明白地產代理十分關心交易佣金金額，因此監管局再就代理向客戶提供優惠等問題向競委會查詢，競委會指基於競爭條例，地產代理向客戶提供任何優惠，如回贈佣金，都屬價格競爭行為。

就着去年競爭事務委員會人稟控告大型地產代理公司就一手樓交易涉嫌收取同一實收佣金比率的事件，監管局表示正就着業界有效及良好的競爭行為，籌備相關的指引，預期今年上半年推出。

左起地產代理監管局行政總裁韓婉萍、地產代理監管局主席蕭澤宇。（柳英傑攝）

去年減辣前中原推「減辣備忘錄」 監管局未有任何行動

對於中原在施政報告公佈前推出「減辣備忘錄」，蕭澤宇指，相信中原獲取相關法律意見後，沒有簽過以及沒有執行任何備忘錄，因此監管局並未進行任何行動。續指，目前已經減了一半辣，如果未來再減辣，亦都相信將來都不會再發生。

為了進一步提升行業專業水平及推動終身學習，監管局將於2025年首季，推出第一階段的強制性持續專業進修計劃，實施日期後通過資格考試而獲取牌照的新入行人士，必須在每個牌照有效年度內取得指定的持續專業進修學分，才可以獲得續牌資格。監管局會不時檢討計劃，以決定何時及怎樣將強制性持續專業進修計劃擴展至現有持牌人。