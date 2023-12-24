我們的2023｜施永青指樓市不算極度嚴峻　還未現「抬錢賣樓」慘況

2023年樓價走勢先升後回，雖然政府在10月份為樓市減辣，但似乎未能阻止跌勢，全年暫時累挫超過4%，市場上亦繼續出現大量蝕讓個案。中原集團創辦人施永青接受《香港01》專訪表示，相關減辣措施未能增加樓市助力，令人失望，又指目前樓市不是極度嚴峻，直言市場上還未出現1997年「抬錢賣樓」的情況，「上半生儲錢買樓、下半生儲錢賣樓」的情況才是最慘。



香港樓價指數持續下滑，近日更創出逾6年半新低水平。中原集團創辦人施永青表示，今年2月至4月樓市有反彈，不過在5月至6月反彈力度開始減慢並轉為打橫行，而7月至10月更加開始向下回落，到現在年底已經抵銷今年全年升幅，甚至差不多倒跌。

施永青又指，原本市場也普遍預計10月份施政報告中，政府可能會出手扶持樓市。雖然最終有為樓市減辣，但他認為，政府出招未去到扶持樓市的地步，只是減少過往辣招的阻力，沒有為樓市增加助力，最終減辣措施出來之後反而市場人士失望。

新盤貨尾賣不出 這個世界沒有說做生意「賺硬」

目前一手新盤市場上大量貨尾未能沽出，施永青表示，現時一手樓賣不出，有些人可能會說「發展商不會益你，不會便宜給你，怎會虧本做生意呢」。不過他直言，其實這個世界沒有說做生意「賺硬」，因為虧本做生意是經常出現。

他又指，很容易知道發展商銷情「賣得好唔好」。他表示，香港樓市大約一年賣1.8萬至2萬伙，如果要做到以上水平，每月需要賣到1,500伙才符合發展商的建設速度，以做到一路建造、一路賣樓的貨源輪轉水平。

不過由於樓市回落，發展商面對不少困境，他指出，雖然目前貨尾過多，但起樓速度不能太慢，因為政府會罰你可以收樓、可以收回土地。因此發展商建造出來但賣不出去就變貨尾。

減價是最實際做法

面對目前困境，施永青認為發展商減價是最實際的做法，不過他指出減價將會產生各種問題，甚至影響到地產代理的生計。他指，新樓盤減價會影響銀行對公司的信貸，同時也會影響股價，因為小股東會說減價後，未來利潤將會減少，因此股價就會跌，而企業借貸能力也會進一步受傷害。

發展商寧願透過經紀回佣都不減價

施永青又補充指出，所以發展商有時寧願透過經紀回佣都不減價，「多給你（地產代理）兩個佣金（即2%佣金），若說服不了買家入市就把兩個佣金貼給買家」。

問及目前樓市是否屬於極度嚴峻的情況？施永青直言不是，他指自己在1976年入行，還有3年就滿50年，憶述1981年、1982年樓價大跌，「那一次樓價跌四成，跌得比現在厲害，而1997年那次跌了七成，比現在更厲害，現在都不算跌得多」。

回憶1997年「抬錢賣樓」 上半生儲錢買樓、下半生儲錢賣樓

他更指出，現在一般人賣樓只是出現虧本，但還未出現「抬錢賣樓」的情況，他更強調「那段時間（1997年樓價大跌階段）上半生儲錢買樓，下半生儲錢賣樓，儲完一輪錢原來得個桔！」。

施永青舉例說，例如斥資500萬買樓，但仍欠銀行貸款400萬，現在只能以300萬賣出，「那你怎麼賣？買家只給你300萬，但你還欠銀行400萬，那你就要貼100萬給銀行，銀行才給你贖契。你沒有100萬怎麼辦，儲一下錢先吧」。

那些業主「冇得住、繼續供」最慘

他又笑指，「試過幫客人找到買家，本來很開心讓他可以脫苦海，但找到也沒有用，因為業主都還沒儲夠錢賣樓」。他解釋，有些人會在最差的時間被銀行逼倉，就算業主不想賣，銀行都會逼你賣。

他又指出，原本業主供樓就係一路供、一路住，不過若賣出價不足以償還銀行貸款，「銀行會說繼續供、但冇得住。因此沒有樓都要供，那些業主就最慘了」。