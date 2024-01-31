中原︰2024年新盤落成2.5萬伙　創二十年新高　明年維持2萬宗水平

政府多年前積極推地，發展商不斷買地起樓，今年終見「成果」。中原地產公佈最新私人住宅落成量研究指出，2024年私人住宅落成量估計有25,063個，按年急增11,211個，大幅飆升80.9%。數字超過2.5萬個水平，將會是2004年26,036個後的二十年新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年新屋順延落成期，推高2024年落成量，預計2025年落成量亦將達二萬個以上。近兩年樓市調整，新盤銷售緩慢，私樓供應過剩的局面或會持續。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。

預測2025年新屋供應將仍高企二萬伙水平

選取97個可望於2024年落成的項目，合共提供25,063個單位。預測2025年新屋供應將仍高企二萬個水平，擺脫過去六年（2018年到2023年）落成數字高低反覆。落成量由以往六年平均的1.7萬個水平，重上至每年逾兩萬個水平。

新界區有37個項目，合共13,857個單位。數字按年增加7,816個，上升1.29倍，將會重返一萬個以上水平，自2018年起新界區供應維持一年高一年低的局面。落成量較多的地區有：元朗（3,454個）、屯門（3,290個）、大埔（3,126個）。

九龍區有38個項目，合共9,395個單位。數字按年增加2,457個，上升35%，將為近20年新高。落成量較多的地區有：黃大仙（4,225個）、何文田（1,986個）及旺角（1,083個）。

港島區有22個項目，合共1,811個單位。數字按年增加938個，上升1.07倍。落成量較多的地區有香港仔（905個）及西區（291個）。