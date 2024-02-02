東立地產南區SOLACE首錄洋房成交 呎價6.3萬、較目標價低一成
撰文：蔡偉南
出版：更新：
東立地產旗下港島南區赤柱村道52及54號洋房項目SOLACE錄得首宗成交，成交呎價近6.3萬元，較發展商目標呎價低約一成。最新成交洋房為54A號洋房，由百老匯家族透過公司股權轉讓形式，以1.75億元買入一幢洋房，慳稅逾743萬元。
SOLACE已屆現樓，提供6幢樓高3層洋房，實用面積2,496至2,783平方呎，屬四房間隔。最新成交個案為54A號洋房，實用面積2,787平方呎，附設6個車位，是全盤最多車位的洋房，成交價1.75億元，呎價62,792元。
百老匯家族1.75億「買殼」入市
消息透露，上述洋房買家為百老匯家族，透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式買入，毋須支付印花稅。若以其首置身份計算，至少能慳樓價4.25%的印花稅，即逾743萬元。
東立地產地產部總監陳玉成日前表示，項目會以公司股權轉讓形式出售，目標呎價約7萬元，部分單位連裝修發售。
美聯：內地降準利好樓市 東立擬推赤柱SOLANCE、每呎索價7萬嘉里畢架山緹外8500呎頂層相連大宅 6.36億沽創九龍分層住宅新高何文田天鑄銀主盤3900萬沽 7年蒸發2700萬或逾四成｜多圖何文田京士柏山頂層複式五房戶 叫價逾8000萬求售｜多圖九龍塘濤苑逾6200呎巨型洋房易手 成交價1.08億沽、呎價1.73萬