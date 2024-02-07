美聯：發展商未有加快申請預售樓花　減辣後3個月內再現零申請

今年1月份未有項目新申請預售樓花同意書個案，同樣情況對上一次為去年10月。值得留意，若只計算私人住宅單位，減辣後3個月只有12月份柴灣一個項目新申請預售，涉及單位592伙，比起減辣前3個月的1,484伙大跌約6成。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於減辣後樓市仍然疲弱，加上目前貨尾超過2萬伙的高水平，而已批出預售樓花同意書但尚未發售之私人住宅單位同時接近2萬伙，因此發展商於減辣後並未有急於為旗下項目申請預售樓花，導致1月再次出現「零」新申請。

過去一年有5個月「零」申請預售樓花

過去一年（去年2月至今年1月）共有5個月「零」私人住宅單位新申請預售樓花，對上一次出現2011年7月至12年6月的一年間。

每月新申請預售樓花的私人住宅單位數目。

累積待批單位大跌至近4年最少

獲批預售樓花方面，1月份共有2個項目獲批，分別為日出康城第 XIIC 期（650伙）及大埔馬窩路19號第1期（403伙），合共提供1,053個單位。雖然單位數目較去年12月3,612伙按月急跌70.8%，但因期內未有新申請預售樓花項目，加上西貢大埔市地段第 253 號之餘段 1A期（781伙）及1B期（794伙）2個項目撤回申請，導致累積待批預售樓花單位急跌至7,717伙，較去年12月10,345伙大幅下跌約25.4%，並創自2020年3月後的近4年（46個月）新低。