換樓客無懼樓市逆風　無睇樓豪擲1326萬買大圍柏傲莊三房

二手市場疲弱，半新盤大多需要蝕讓離場。不過，大圍柏傲莊有三房單位成逆市奇葩，新近獲換樓客以1,326萬元入市，升值近一成。據知，屋苑今年暫錄12宗二手買賣，當中有逾六成單位可賺錢離場。



中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為大圍柏傲莊3A座低層A室成交，實用面積663平方呎，屬三房連套房間隔，座向東南，望獅子山山景。單位曾作投資收租用，在去年10月以1,500萬元叫價放盤，放盤約3個月單位減至1,328萬元獲洽購，終以1,326萬元沽出，呎價2萬元。

換言之，單位放盤近4個月累減約174萬元沽出。至於，新買家為換樓客，見屋苑位置交通便利，亦設有大型商場及會所，於是在未有睇樓的情況下，決定入市。

今年暫錄12宗二手買賣 逾六成單位賺錢離場

據知，原業主則於2020年10月以1,209.4萬元買入單位，持貨3年多，是次轉手帳面獲利約116.6萬元，單位期內升值9.6%。

連同上述成交，參考柏傲莊今年1月至今，暫錄12宗二手買賣，當中有8宗成交均可帳面獲利賺幅由3%至11%，另外4宗成交則蝕讓2至17%損手離場。