王新興集團牛頭角新盤命名「泰峯」　涉807伙、開放式最細235呎起

老牌廠家王新興集團旗下、收購逾10年的牛頭角觀塘道55號啟德大廈，今日正式將項目命名為UPTOWN EAST泰峯。當中涉及807伙，項目關鍵日期為2025年6月底。



王新興集團銷售總監陳芷湄表示，項目由2座大樓組成，樓高40層，涉及807伙並設有3層基座商場。當中戶型包括開放式至三房，實用面積為235至3,415平方呎，主打兩房單位。當中，開放式佔64伙，實用面積為273至287平方呎，一房佔173伙，實用面積為336至379平方呎，兩房佔421伙，實用面積為428至671平方呎，三房佔103伙，實用面積為560至774平方呎，特色戶佔46伙，實用面積為235至2,415平方呎。

至於商場部份則佔地逾5萬平方呎商場，預算用作長期持有收租用，會以教育同生活做主題，目前已經國際學校洽租用作幼稚園，當中佔地約兩萬平方呎。

王新興集團銷售總監陳芷湄（黃祐樺攝）

設有4伙示範單位 預計新春後推盤

王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目邀請新世界為策略性合作夥伴，將視乎市場，預計新春後推盤。而項目於荃灣愉景新城設有4個示位。集團土地儲備方面，早前亦透過強拍投得灣仔仁誠大廈業權，另新界區亦有土地。財政預算案發表在即，她建議政府應全面撤辣，確保樓市有一個平穩的市場以支持經濟發展。

另王新興集團亦邀請Vertical Journey Ltd （新世界發展有限公司附屬子公司）為策略夥伴。該公司總監黃浩賢表示，會為泰峯提供銷售意見、物業管理服務。而後市方面，他認為目前息口漸穩定，資金會否存入銀行變得有較多考慮因素，而住宅租金回報不斷上升，料可吸引買家入市。

王新興集團旗下牛頭角泰峯戶型詳情。

早年強拍及去年補地價涉資合共逾53億

翻查資料，項目位於觀塘道53至55A號，地盤佔地約6.15萬平方呎。中小型發展商王新興集團在2016年4月透過強拍以22.93億元統一觀塘道啟德大廈業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,819元。

70年代製衣業起家、90年代轉戰內地房地產

王新興集團為本地廠家，早於1970年成立毛紡織造廠，及後在90年代起在內地多個省市投資房地產，涉及大型社區住宅、專業批發市場、甲廈、大型購物中心、五星級酒店式服務公寓等。至於啟德大廈重建項目則為王新興集團首個香港項目。