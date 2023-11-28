啟德大廈重建明年首季推　涉807伙主打兩房　邀新世界成合作夥伴

王新興集團旗下、收購逾10年的牛頭角觀塘道啟德大廈，該重建項目將於明年第一季推出，提供807伙分層住宅單位。王新興董事總經理王惠貞表示，該項目設有兩座住宅大廈並連基座商場，料短期內可獲批預售文件及進行命名儀式，最快明年第一季推出。



王惠貞表示，觀塘道啟德大廈重建項目總投資額接近100億元，其總樓面面積約52萬平方呎，其中住宅樓面約46萬平方呎，其餘約5萬平方呎為商業用途。而商場部份的租務策略將針對年青人為主，未有拆售打算。

該盤將提供807伙住宅單位，當中以兩房及兩房半為主，佔項目逾半數，該類單位實用面積介乎400至500平方呎。另有逾一成為開放式及一房單位，三房則佔逾兩成。項目關鍵日期為2025年6月份。

王新興董事總經理王惠貞表示，觀塘道啟德大廈重建項目總投資額接近100億元。（資料圖片）

香港仍有吸引力 料樓市剛性需求仍存在

後市方面，她看好本港樓市，認為早前施政報告減辣措施見效，形容目前市場上存在一班想入市的人。又指當年推出樓市辣招目的是為了壓抑樓市急升，不過目前樓價已經回落逾一成，認為樓市表現相對平穩，建議政府應將全面撤辣。

她又認為，香港仍然有吸引力，加上政府放寬專才及學生來港發展，料專才購買力以及樓市的剛性需求仍然存在。

被問及集團土地儲備方面，王惠貞表示集團於新界亦有農地、棕地的土地儲備，而位於灣仔摩理臣山道、位於南洋酒店傍的舊樓項目，目前亦已完成收購。雖然集團過往未有入標政府官地或市建局項目，不過王惠貞表示，目前團隊已經在港設立關於地產投資基地，將來亦會積極考慮入標。

觀塘道啟德大廈，早年由王新興集團收購。（資料圖片）

新世界為策略性合作夥伴 落成後提供物業管理

為配合該項目未來銷售部署，王新興董事總經理王惠貞表示邀請新世界發展（0017）作為顧問，稍後時間亦會於愉景新城開放示範單位參觀。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢形容，雙方為策略性合作夥伴，會就項目提出意見，待未來落成入伙後亦會提供物業管理。

後市方面，新世界發展黃浩賢又表示，目前只要樓盤定價吸引，相信可吸引不少買家入票認購，若待息口轉穩後，市民的購買力將會重現。

早年強拍及去年補地價涉資合共逾53億

翻查資料，項目位於觀塘道53至55A號，地盤佔地約6.15萬平方呎。中小型發展商王新興集團在2016年4月透過強拍以22.93億元統一觀塘道啟德大廈業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,819元。