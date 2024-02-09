樓市減辣｜三大辣招稅收4.7億創半年新高　BSD稅款近1.5億急升90%

據稅務局最新資料，今年1月份三大「辣招稅」共錄得355宗個案，按月減少6%，不過連續兩個月維持逾300宗水平。該月辣招稅涉資金額高達約4.71億元，按月增加41.7%，創過去六個月新高水平。



SSD禁售期3年變至2年 連續3個月維持單位數

細分各項「辣招稅」，其中反映短炒的額外印花稅（SSD）個案，1月錄得5宗個案，按月減少1宗，涉及金額230萬元，跌幅64.6%。值得留意，政府在2023年10月份施政報告內提出減辣措施，其中SSD禁售期由三年縮短至兩年，令大量住宅單位即時解禁，不用繳付SSD也可賣樓，因此SSD個案已經連續3個月維持單位數水平。

反映非本地買家入市的買家印花稅（BSD），1月份共錄得62宗，按月增加2宗，連續兩個月維持約60宗水平，而涉資金額約1.485億元，按月大升90.9%。

反映非本地買家入市的買家印花稅（BSD），1月份共錄得62宗，按月增加2宗，連續兩個月維持約60宗水平。

SSD稅款3.2億創過去六個月新高

反映投資者入市的7.5%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），1月錄得288宗，涉資金額約3.2億元，按月分別減少約7.4%及增加29.1%，呈「量跌價升」。DSD涉資金額高達約3.2億元，創過去六個月新高。預計主要同樣由於施政報告推出的減辣措施，住宅新從價印花稅（DSD & AVD）稅率由原本的15%減半至7.5%，料吸引投資者入市。