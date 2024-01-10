去年住宅辣稅個案創有紀錄以來最低　金額連續兩年不足60億

稅務局資料顯示，2023年三項住宅辣稅個案（包括新住宅印花稅、SSD及BSD）合共錄2,811宗，按年下跌約5.4%，比起2015年高位20,864宗更大減約86.5%，創有紀錄以來9年最少；與此同時，去年三項住宅辣稅涉及稅款約59.9億元，與2022年約59.4億元相若，即連續2年不足60億元，比起2018年高位約255億元大減約76.5%。



去年新住宅印花稅個案同創有紀錄9年新低

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，新住宅印花稅方面，去年新住宅印花稅個案錄1,980宗，按年下挫約6.3%，並創有紀錄以來9年新低。

值得留意的是，隨著樓價由高位顯著回落，入市成本減少，加上新住宅印花稅減半，以及近期租金回報率持續上升，對投資者入市帶來吸引力。去年11月新住宅印花稅個案已按月大幅回升超過1.9倍，而剛公布的12月更進一步上升至311宗，按月續升約38.8%，並創兩年新高。

市場預期美國今年減息，本港有個別銀行的定存息率亦由早前的高位略為回落，料租金回報率持續改善，以及新住宅印花稅減半的配合下，估計2024年新住宅印花稅個案有望按年回升，惟相信難以重返2018年逾7,100宗水平，更與2015年高位逾17,600宗相距甚遠。

去年SSD創有紀錄以來12年最少

SSD﹙「額外印花税」﹚方面，2023年錄153宗，按年大跌約30.8%，較2012年高位1,755宗更大幅減少逾9成，並創有紀錄以來12年最少。隨著減辣後將禁售期由3年縮至2年，相信今年SSD個案有機會進一步下跌。

BSD個案創有紀錄9年的第3低

BSD個案(買家印花稅個案 - 非香港永久性居民及以公司名義入市的住宅個案均需要繳付的稅項)於2023年共錄678宗，較2022年按年略為回升約6.3%，惟仍是有紀錄以來9年第3低，比起2017年高位3,823宗大減超過8成。