樓市減辣｜DSD稅率減半至7.5%　上月即漲兩倍至224宗、金額升30%

據稅務局最新資料，今年11月份三大「辣招稅」共錄得259宗個案，按月增加1.14倍，不過涉資金額約2.228億元，按月輕微減少6.9%。



SSD禁售期3年變至2年 上月減至1宗

細分各項「辣招稅」，其中反映短炒的額外印花稅（SSD）個案，11月僅錄得1宗個案，按月大跌90%，涉及金額僅30萬元，跌幅更高達95.7%。上述SSD辣招稅大跌，預計主要由於政府在10月份施政報告內提出減辣措施，其中SSD禁售期由三年縮短至兩年，令大量住宅單位即時解禁，不用繳付SSD也可賣樓。

反映非本地買家入市的買家印花稅（BSD），11月份共錄得34宗，按月輕微減少1宗或2.9%，而涉資金額約4,110萬元，按月大跌55.6%。

DSD個案急升近2倍、金額增三成

反映投資者入市的7.5%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），11月錄得224宗，涉資金額1.814億元，按月分別大增約1.95倍及29.7%。相關數字大幅上升，主要同樣由於施政報告推出的減辣措施，住宅新從價印花稅（DSD & AVD）稅率由原本的15%減半至7.5%，料吸引投資者入市。