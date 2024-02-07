西半山尚璟四房戶9126萬招標沽　較高位回落逾3成

由崇傑地產持有的西半山寶珊道豪宅尚璟日前公布銷售安排，落實以招標形式推售6樓A室，上述單位招標當日即時沽出，成交價為9,126萬元，呎價為45,000元，較同屋苑多年前成交價高位回落近三成，亦是唯一一宗不足1億元成交。



成交單位為西半山寶珊道豪宅尚璟6樓A室，屬四房雙套間隔，實用面積2,028平方呎，設621平呎平台，以及126平方呎前庭。

據資料顯示，買家可獲43個月先住後付計劃，成交期長達1290日。只需於簽訂臨約當日、14日、390日、750日及1110日各付樓價5%，並於1290日清付餘下75%樓價。另外如已向賣方繳付10%樓價，即可入住單位，管理費為每月13,736元。

同屋苑內唯一一宗不足一億元成交

翻查資料，西半山尚璟分別於2017年，以及2018年推出單位招標，錄得7宗成交，成交價由1.16億元至1.35億元，呎價介乎52,810元至58,710元。以是次成交作比較，即成交價由高位回落近33%，呎價則回落約23.4%，惟是次成交單位為屋苑極低層單位。