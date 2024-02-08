跑馬地比華利山2100萬沽　7年來呎價首跌穿2萬關、終蝕480萬離場

撰文：李明珠
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蝕讓潮持續，傳統豪宅再創蝕讓紀錄。跑馬地豪宅比華利山一伙三房單位，最新以2,100萬元沽出，呎價19,409元，為該屋苑在過去7年來首次跌穿2萬元關口。原業主於6年前買入單位，是次蝕480萬元離場，蝕幅高達18.6%，創屋苑近年最大蝕幅。

市場消息指，該單位為比華利山G座高層2室，實用面積1,082平方呎，三房間隔，附帶3個車位。單位最初叫價2,400萬元，最終大幅減至以2,100萬元易手，累減300萬元約12.5%，折合呎價19,409元。

↓比華利山G座高層2室↓

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景觀被外牆遮擋 平市價3成放售

資料顯示，屋苑對上一個成交單位為H座中低層2室，實用面積1,334平方呎，四房間隔。單位於去年12月以3,550萬元售出，呎價約26,611元。可見是次單位呎價較近期成交呎價低出約27%。有代理指由於單位對正毗鄰的樂翠台，部分景觀被樂翠台的外牆遮擋，因此單位樓價會較市價平。

原業主於2018年4月以2,580萬元買入單位，持貨近6年，是次轉手帳面虧損480萬元，期内貶值18.6%，創屋苑近年最大蝕幅。

跑馬地比華利山。（代理相片）
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