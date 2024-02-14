十大屋苑農曆新年「清零」　4天假期零成交創新低、未見小陽春

中原地產十大屋苑本周末錄得0宗成交，上周則錄4宗，4天農曆新年公眾假期亦未錄成交，週末成交屬18年9月（本港步入加息週期）後的新低，新年長假期零成交則屬有紀錄以來新低。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年節日氣氛濃厚，不少買賣雙方均忙於慶祝及離港外遊，近日睇樓活動明顯減少，加上樓市前景未明朗，市場暫未有利好消息刺激市況，不少買家對月尾財政預算案觀望，對入市態度猶豫，交投氣氛較淡，成交量小陽春未有出現。

中原陳永傑指未見小陽春

港島區方面，三大屋苑均未錄成交，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，新春期間，買賣雙方忙於慶祝及拜年，不少市民亦外遊渡新歲，整體交投氣氛較淡，太古城2月份暫錄約4宗成交，新春4天假期未錄成交，料部份買家觀望月尾財政預算案會否推利好樓市措施，入市氣氛較為觀望。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

農曆新年期間暫時擱置睇樓活動

九龍區方面，假期內4大屋苑均未錄成交，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，農曆新年期間，市民忙於賀年活動，入市氣氛低企，黃埔花園假期內零成交，本月亦暫時只錄得一宗買賣成交，由於高息環境持續，利淡因素未除，亦缺乏利好消息，樓市前景未明，置業人士入市信心不足，節日氣氛濃厚，令樓市靜上加靜。

新界區方面，3大屋苑新年內未有成交，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，普羅大眾均忙於慶祝甲辰龍年，暫時擱置睇樓活動，嘉湖山莊假期內未錄成交，本月暫錄約5宗成交。相信需待農曆新年過後，屆時睇樓活動恢復，交投才會回穩。