美聯黃建業料樓市再次「飛龍在天」 新年派6000封開工利市
撰文：蔡偉南
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美聯集團（1200）主席黃建業表示，本港樓價雖然持續「尋底」，但距離擺脫低迷已經不遠，相信2024年香港充滿挑戰與機遇，中央政府更已經於春節前啟動萬億撐市，並提出多項刺激經濟措施；與此同時，政商界代表紛紛呼籲政府，在新一份「財政預算案」 全面撤辣，適逢次季美國有機會減息，眾多利好因素雲集，屆時本港樓市有望將再次「飛龍在天」，展現嶄新氣象。
黃建業又指出，踏入龍年至今，一、二手市場暫僅錄得零星成交個案，惟當中仍不乏超級豪宅交易，反映資金已經開始流向豪宅等優質物業。隨著政府積極搶人才，更多專才、高才來港，對物業需求將會增加，而且政府落實重啟資本投資者入境計劃，讓更多投資移民落戶香港，對提振本地經濟及樓市將起利好刺激作用。
美聯旗下各區分行於農曆新年期間繼續服務市民，全線住宅部分行於今年更提早於初二啟市，而全體員工於大年初五正式復工，美聯集團主席黃建業及副主席黃靜怡連同一眾管理層，向員工大派開工利市，全集團總計派出近6,000封。
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