料新年後樓市會轉旺　區內客棄銀行定期　擲710萬買朗城滙蝕讓貨

踏入龍年二手市場繼續疲弱，鐵路盤朗城滙有兩房新近以710萬元沽出，原業主持貨2年，帳面輸90萬元。據知，新買家為區內客因相信新年後樓市會轉旺，決定放棄銀行定期，轉為買磚頭。



利嘉閣地產助理分區經理朱子華表示，是次成交為元朗朗城滙1座高層D室，實用面積約495平方呎，屬兩房間隔，座向南，外望市景。原業主最初以750萬元叫價放盤，議價後以710萬元成交，呎價約14,343元。至於新買家為區內客，由於相信樓市於新年後會轉旺，決定放棄在銀行做定期，在沒有睇樓下加快入市。

持貨2年帳面輸90萬元

參考同類成交單位為朗城滙1座低層D室，實用面積相同，於去年10月以700萬元沽出，反映次成交的高層單位較三個月前低層單位相約。

據悉，原業主於2022年以約800萬元買入單位，持貨2年，是次轉手帳面蝕讓90萬元，單位期內貶值11.25%。朱子華補充，該屋苑現有約32個單位放盤，最低入場費由540萬元起。