新春連假新盤錄11宗　較去年大跌七成　鰂魚涌THE HOLBORN連沽2伙

市民共度新春佳節，一手市場交投明顯放緩。過去四天的新年長假期（10至13日）新盤錄得11宗成交，較去年新春同期的40宗大幅下跌72.5%。當中鰂魚涌THE HOLBORN單日連沽兩伙，套現約1,145.2萬元。而過去周末（10、11日）則錄得4宗成交，屬近年低位。



鰂魚涌THE HOLBORN單日沽兩伙

恒地（0012）發展的鰂魚涌THE HOLBORN於昨日連沽2伙，共套現1,145.2萬元。售出的單位包括A座10樓A10室，實用面積277平方呎，一房間隔，成交價591.48萬元，折合呎價21,353元。另一伙為A座29樓A9室，實用面積226平方呎，開放式間隔，成交價553.8萬元，呎價約24,504元。項目全盤累售268伙，套現逾19億元。

壽臣山15號洋房近5億元沽出

由英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，於年初二促成5號洋房成交。單位實用面積6,695平方呎，屬五房套戶型連健身室，俱備2,391平方呎花園及1,580平方呎天台，內設私家升降機，並連恒溫游泳池、私家升降機及2個停車位。單位最終以招標價4.98億元成交，折合呎價74,400元。是次成交不但為龍年首宗大額豪宅成交，其售價及呎價均創南區本年新高。

壽臣山15號

旺角ONE SOHO龍年首日錄成交

由信置（0083）、莊士機構（0367）、市建局合作發展的旺角ONE SOHO於龍年初一即錄成交，沽出1伙一房單位。涉及單位為8樓B7室，實用面積320平方呎，成交價593萬元，折合呎價18,562元。項目自現樓重推後售出64伙，套現逾4.2億元。全盤至今累積沽出255伙，套現逾17.8億元。