會德豐黃光耀料3月份現樓市小陽春　倡政府減辣、撤辣

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀出席電台訪問表示，農曆新年假期樓市銷情一般，主要由於很多市民都出門外遊，相信要在農曆年過後才會回復正常，加上市場觀望財政預算案會否減辣或撤辣，市場累積一定購買力，如果預算案減辣，相信樓市在三月將會出現小陽春。



他認為，去年施政報告為樓市辣招減辣後，成交及樓價都未有大幅上升，認為辣招現時已經不適合目前市況，政府應該減辣或撤辣令市場正常運作。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

黃光耀又指，利息是影響樓市成本因素之一，目前按揭息率達到4.125厘，與兩年前約兩厘水平大幅上升，估計美國今年將會減息。目前相信較大機會在年中及第三季，開始減息的時間以及幅度，將會決定樓市表現，又指如果息口變動一厘，就會影響樓價一成，目前樓價由高位回落兩成，已經回落至吸引的水平，一旦開始減息，市場會有好多新購買力及投資客入市，加上先免後徵的措施令專才入市，亦會成為市場的新動力。

他又表示，由於專才等買家傾向已經購買現樓物業，所以發展商近期都主力推出現樓及貨尾單位，如果市場回復正常，市場的自住需求會持續，相信800萬元以下的中下價格仍然是市場主力。