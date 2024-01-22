會德豐黃光耀：減辣後內地客佔比升至5成　豪宅買家「偷步入市」

香港樓價持續下滑，2023年全年樓市先升後跌，CCL樓價指數全年累跌逾5%。今年本港樓市前路仍然未明，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀接受《香港01》專訪表示，今年本港樓市雖仍存在挑戰，但對今年樓市走勢則保持審慎樂觀，料樓價將會有5至8%升幅。



回顧本港近年樓市表現，他表示，本地樓市近年受社運、疫情影響，而去年上半年樓市雖受惠於通關復常曾一度出現上升，但由於到年中息口走勢急升、影響下半年樓市表現，令整體樓市先升後跌。

加息周期料接近完結 今年或減息三次共0.75厘

雖然去年息口高企，不過黃光耀認為，住宅租金指數同時也出現持續上升，反映市場上仍有住屋需求，只是高息因素令想有意置業人士持觀望態度，因此如果息口回落，料將可以吸引更多人考慮入市。他又指出，美國在最近三次議息都未有加息，令市場認為加息周期將近完結，他個人預計今年第二季或年中，市場將會逐步減息，料今年整體可減息三次合共0.75厘。

至於一手新盤成交量方面，他預計會由去年不足1.1萬宗，回升至正常水平的約1.3萬至1.4萬宗。樓價方面則要待減息後，即下半年方會有條件見到上升，他料樓價將會有5至8%升幅，反映今年息口走勢對本港樓市將造成重要影響。

冀新財案政府可行多步 實施全面減辣

新一份財政預算案將於2月28日發表，黃光耀期望政府可以行多一步，為樓市全面減辣，讓樓市回復到一個正常且無干預的市場。

他表示，政府於去年10月份施政報告後落實減辣，集團位於啟德的MONACO系列、西南九龍維港滙交投明顯加快，當中不乏逾千萬成交，客源方面內地客亦佔4至5成，有不少為內地專才及優才，料該類買家對本港的中上價樓交投亦有大幫助。

減辣後旗下新盤內地客佔比達5成

同時亦有部份本地投資者因為釐印費減少、避免投放資金於較大波動的股票債券市場，故有意「買多層樓收租」。因此他預計今年入市新動力將為內地優才、專才及本地投資客。

另外，他指出，近期豪宅及過億元大額成交增加，認為與息口有回落跡象有關，因此豪宅買家出現「偷步入市」的情況，反映資金都是要「搵出路」，料該趨勢亦會持續。

事實上，近期市場亦錄不少矚目的大額成交，當中包括有由九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅Mount Nicholson第三期，最新以6億元沽分層單位15樓D室連雙車位，呎價131,033元。另外亦有嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號緹外，最近亦以6.19億元招標沽出頂層複式大宅，呎價72,119元，為項目首宗頂層特色大宅戶型成交， 創下九龍區分層住宅新高。

去年累沽1038伙、市佔率一成

他又表示，集團去年已售出約1,038伙單位，套現約160億元，佔去年全港一手銷售約一成，今年將有5至6個住宅項目推出，涉及約2,200伙，期望每季會有新項目推出。當中上半年灣仔春園街項目有望最先推出，涉及約88伙；將軍澳日出康城第12A期亦有望於上半年推出，涉及約650伙。

今年料推2200伙 每季有全新盤推出

年中亦會推出啟德跑道區4B區1號第1期，涉及361伙。黃竹坑港島南岸6期第1期有機會於今年底推售，涉及約460伙。年中或第三季推山頂種植道1號，涉及5間洋房。

會德豐地產今年料推2,200伙，當中灣仔春園街料率先登場。

邀10間社企設攤做生意 推動本土消費

除了日常的地產銷售外，會德豐地產亦熱衷參與公益事務，旗下Club Wheelock早前舉辦「良心消費同樂祭」暨「十万感謝祭」大抽獎頒獎典禮，亦首次舉辦市集並邀請10間社企設攤。

黃光耀表示，是次活動吸引逾200人參加，亦是集團於疫後一個較大型的活動，同時屬配合政府呼籲推動本土消費。期望是次活動可以讓公司客戶、Club Wheelock會員，以及商業夥伴可以認識這一類的社企，以推動可持續發展。

會德豐地產旗下Club Wheelock早前舉辦「良心消費同樂祭」暨「十万感謝祭」大抽獎頒獎典禮，亦並邀請10間社企設攤。

舉辦活動冀市民心靈精神可健康發展

他續指，集團過往亦有邀請社企在售樓中心或落成物業會所進行展銷，目的是希望讓大眾可認識社企後面的故事，以及為他們提供更多生意機會，而未來亦會以不同形式與社企合作。

黃光耀坦言，集團不斷舉行該類活動，目的都是想市民的心靈精神可以健康地發展。又言「唔係淨係做生意，做生意要做，但做得嚟要兼備好多元素，令大家先可以持續生活。」又認為可持續發展的概念好重要，要思考如何推動企業去做多步，不單止要看自己更要思考周邊持份者，如何與他們做到一個「Sticker Holder Engagement。」