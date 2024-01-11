會德豐來年推5至6個新盤、涉2200伙　灣仔春園街項目率先應市

會德豐地產今日（11日）舉行2023年度代理頒獎典禮時公布了來年部署，發展商今年計劃推出5至6個住宅項目，涉及約2,200伙。當中灣仔春園街項目有望最先推出，涉及約88伙，提供一房至兩房間隔，而將軍澳日出康城第12A期亦有望於首季推出，涉及約650伙。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，除了灣仔春園街及將軍澳日出康城第12A期項目外，年中將計劃推售山頂種植道1號，以及啟德跑道區4B區1號第1期項目。前者預計先推售5伙，其餘留作收租用途，後者則推售約361伙。而黃竹坑港島南岸6期第1期有機會於今年底推售，涉及約460伙。

去年累沽1038伙單位、吸金160億

對於2023年集團的銷售成績，黃光耀指2023年住宅項目的成交宗數按年增加7成，已售出約1,038伙單位，套現約160億元。當中東九龍KOKO HILLS系列售出552伙，套現約44.7億元，西南九龍維港匯系列亦售出265伙，套現接近60億元。

他補充，樓市市況方面，今年減息在望，加上專才來港置業，將為樓市帶來新動力。加上本地買家入市意慾增強，預計今年樓價會上升約5至8% 。