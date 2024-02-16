元朗尚悅連錄兩宗蝕讓　三房單位跌穿一手買入價　11年輸80萬

農曆新年期間睇樓量及交投轉淡，元朗區龍年暫錄得4宗二手買賣成交，惟當中兩宗均屬元朗尚悅蝕讓成交。分別為二房單位成交價創近7年新低，以及三房單位跌穿一手買入價，原業主持貨11年蝕近80萬元。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，踏入龍年尚悅連錄2宗成交，均屬蝕讓。其中10座高層D室，實用面積357平方呎，屬兩房間隔，開價410萬元放盤，因應市況減至398萬元沽出，創屋苑造價近7年新低。原業主於2016年10月以400萬元買入，現轉手帳面蝕2萬元離場。

三房單位蝕本價放售 持貨11年輸近80萬

王勤學指，另一宗成交為尚悅10座低層H室，實用面積743平方呎，屬三房間隔，早前叫價680萬元，已經是「蝕本價」，最終新近以645.3萬元沽出，屬同類單位新低價，折合實用呎價8,685元，呎價更創屋苑新低。原業主於2013年以727.9萬元一手買入，單位11年貶值82.6萬元或11%。