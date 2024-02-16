沙田文禮閣「送契樓」738萬沽售　呎價1.18萬

沙田文禮閣一伙三房戶以738萬元沽出，呎價不足1.2萬元。該單位早在2018年以「送契樓」形式轉讓予原業主，料新買家承做新按揭時不受影響。



世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田文禮閣3座中層E室，實用面積622平方呎，屬3房2廳間隔，座向西北望市景，放盤3個月，叫價780萬元，累減42萬元至738萬元沽出，減幅約5.4%，呎價11,865元。

據了解，原業主1992年10月以248萬元購入上址，於2018年1月以「送契」形式易手至今沽售，預料獲利甚豐。

沙田文禮閣。（網上圖片）

近親轉讓「送契樓」最常見

值得留意，「送契樓」是指無償轉讓的物業，即業主將業權饋贈給別人，最常見的是夫婦、親子之間的送贈。

銀行取態警惕 「送契樓」5年內新買家難做按揭

該類物業通常存在一定風險，法律上，一旦業權人申請破產，債權人有權向其於5年內送贈的物業追討業權，原因是要避免業權人在破產前轉移資產。銀行對於送契物業5年內有「被收樓」風險會比較警惕，未必會承造送契少於5年的按揭申請，意味着新業權人於5年內不能重按物業現契套現，再賣樓時，準買家亦不能敘造按揭，需要full pay，業主在售價上或需要作出折讓。有些銀行甚至會更為保守，不承按8至10年內的送契物業。