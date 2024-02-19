九龍灣MegaBox新春人流、生意增一成　2萬呎動漫一番街開幕

九龍灣MegaBox新春期間人流及消費比平日增加逾一成。MegaBox高級總監吳鎧廷先生表示，商場早前成功拓展寵物市場，主人可攜帶寵物到商場購物及娛樂，現時已有約接近7成商戶接受顧客攜帶寵物，故是次新春亦與日本招福貓工藝師渡辺涼子聯乘合作，及於新春期間舉行「SOHO MARKET福貓新春手作市集」等多項推廣活動，成功吸引更多寵物主人到訪。



另外，Mega Ice、室內近戰war game場Red Zone及歡樂天地都分別提供不同消費優惠，成功吸引大量客人消費及娛樂，令新春期間較平日的人流及消費上升逾一成。

香港首個一站式日本動漫文化集中地「ANICHI」動漫一番街，已於春節前於MegaBox 9樓開幕。佔地約兩萬平方呎，集結超過30個動漫電玩品牌參與，過萬件人氣動漫畫、玩具、模型、周邊產品、電子遊戲、卡牌對戰、限定珍藏、包點零食於一身。