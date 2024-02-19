憧憬撤辣買家偷步入市　十大屋苑谷底反彈、周末錄7宗成交

中原地產十大屋苑本周末錄7宗成交，由谷底反彈。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆年假氣氛漸散，十大屋苑周末成交量由0宗變7宗，可見市民回復日常活動，睇樓及買賣活動亦重回正軌。加上市場估計政府會在月尾的財政預算案中撤辣，不少買家趁機偷步入市，中小型物業由其受惠。



港島區方面，三大指標屋苑均未錄成交，中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，部份離港歡度佳節的市民仍未回港，區內二手交投氣氛低迷。而且，市場觀望氣氛濃厚，料月尾預算案出爐前，二手市場將持續受壓。

九龍區4個指標屋苑中，僅美孚新邨錄1宗成交，其餘三者則未錄成交。美孚新邨本周末錄一宗成交，平均實用呎價約10,355元。

沙田第一城錄4宗成交

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，農曆年假過後，買家重投市場，沙田第一城本周末錄4宗成交，其中，中原促成屋苑3期32座高層B室成交，單位實用面積451平方呎，3房間隔，座向西北，享開揚景觀。

單位去年8月以720萬元放售，期間多次調低叫價，最終以560萬元成交，累減160萬元，折合實用呎價12,417元。據悉，業主於2003年9月買入單位，持貨20多年，是次沽出賬面獲利440萬元，單位升值約3.7倍。