施永青：撤辣最後機會　資產大量蒸發的政治後果　不是政府可承擔

本地大型地產代理行中原集團今日（20日）舉行新春記招，中原集團創辦人施永青表示，房地產市場已經有「好明顯的轉變」，政府不可以死板唔改變，預料今年樓市會出現峰迴路轉的機會，形容有三個關鍵轉機令樓價止跌回升，直言財政預算案將會是撤辣最後機會。



財政預算案將是撤辣最後機會

施永青指第一個轉機為政府全面撤辣，直言財政預算案將會是最後機會。上一次施政報告政府指害怕全面撤辣會令樓價上升，影響年輕人置業。但現在市況已有明顯轉變，市場上資金流入不足，當有人要套現都有困難，如政府全面撤辣可以令更多資金流入市場。他又認為，如果再不全面撤辣，資產價值大量蒸發、消費力大幅下降導致的各種政治後果，並不是政府可以承擔。

「政府不可以死板唔改變」

第二個轉機為美國減息，市場預期美國未必會在上半年減息。美國期望可以在減息前控制通脹，同時拜登亦不會想被通脹高企影響選情。

第三個轉機為中國經濟是否適應西方的制約，當中國開始有外循環，香港經濟就會有起色。預計下半年中國經濟好轉，資金流入香港市場，樓市有機會轉勢。

左起中原集團創辦人施永青、中原集團行政總裁施俊嶸。（柳英傑攝）

市況不明朗 購買力「由買轉租」

再指，雖然目前客觀環境不樂觀，但認為香港目前樓市供應仍然不足，由現在樓價跌、租金升情況，反映出有購買力因市況不明朗「由買轉租」，預料當租金回報升至與息口平行、供平過租的情況再度來臨，購買力便會再次由租轉買，上述情況好大機會下半年出現。

去年中原促成一手、二手成交共13,465宗

中原集團行政總裁施俊嶸表示，過去一年中原促成的一手、二手成交共13,465宗，成交總金額達1,272億元。一手成交宗數錄4,583宗，發展商去貨達454億元。另外，中原集團的市佔率上升1%至2%，佣金上升7億元，佔總收入8%。