美聯︰新年未見小陽春　盼政府「亡羊補牢」　全撤辣助樓市回春

龍年已至，惟樓市未見新氣象，「小陽春」遲遲未至。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，龍年初一至初五（2月10日至14日）期間，本港一手及二手交投齊見近年新低，反映市民觀望下週公佈的「財政預算案」，令樓市交投繼續膠著。



布少明預期一旦「財案」落實「撤辣」，後市明朗，定必釋放潛藏的購買力，屆時樓市方可「回春」，成交回升，料「小陽春」將會延遲至三月初才出現。

購買力外流 一手成交創8年新低

綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料，今年大年初一至大年初五，全港一手成交量僅錄13宗，創8年同期新低。與此同時，根據美聯物業分行的統計，今年大年初一至大年初五，35 屋苑二手成交僅錄4宗，更創有紀錄的23年同期新低。

布少明認為，新春長假期間物業成交異常低迷，甚至更低於疫情時期，主要有三大原因，一是港人大舉外遊，導致購買力外流；其次是美國的息口走勢未明朗，市場預期減息時間長將由首季推遲至次季；最後是市民觀望下週公佈的「財政預算案」，憧憬房策調整令樓市轉勢，故推遲入市的決定。

美聯布少明。

撤辣助樓市 料小陽春「雖遲但到」

布少明指出，本港樓市自去年第四季起已重新進入「冰封」狀態，至今仍未解凍，已累積一定的購買力。其實去年10月的《施政報告》本是「全撤辣」的最佳時機，惟最後只放寬部份「辣招」，致令樓市未能「復常」。

他盼望特區政府「亡羊補牢」，於「財案」全撤辣，回應港人訴求，定必有利累積的購買力釋放，令交投恢復活躍，屆時樓市小陽春「雖遲但到」，料可於三月上旬重新出現。