新地次季推啟德新盤天璽•天、涉906伙　天榮站2期第三季登場

本地大型地產代理行中原集團今日（20日）舉行新春記招，多家發展商亦派員出席，並透露今年銷售部署。



新地代理總經理胡致遠表示，啟德新盤天璽•天部署第二季推出，戶型涵蓋一房至四房，涉及906伙。而天榮站YOHO WEST目前累沽1,100伙、吸金60億元，細分今年亦沽出50伙，套現2.5億元。項目2期最快第三季亦會登場，亦不排除以現樓形式推售。

Silicon Hill、University Hill累沽1500伙

至於白石角站新盤Silicon Hill及University Hill共約1,800伙，累沽出1,500伙，當中有約200伙待沽，其中University Hill佔大多數。而Silicon Hill料第1期下月可交樓，再部署現樓形式再推。

新地代理總經理胡致遠。（黃祐樺攝）

宏安今年推多個新盤 鰂魚涌項目做頭炮、涉90伙

宏安地產執行董事程德韻表示，集團今年有多個新盤部署推出，當中第2季推鰂魚涌項目，涉及90伙，戶型涵蓋1至2房；炮台山項目涉及250伙，料第3季推、主打2房；第4季將以現樓及樓花推鴨脷洲2個項目。至於旺角Larchwood則有80伙待售，西半山項目亦最快下月開示位。

宏安地產執行董事程德韻。（黃祐樺攝）

恒地一部推大埔美新里及長沙灣巴域街

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，集團亦加快推盤步伐，最快今年首季推出大埔美新里及長沙灣巴域街第一期項目，各涉及122伙及714伙。