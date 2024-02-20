新世界黃竹坑站第5期、啟德跑道區新盤下半年登場

本地大型地產代理行中原集團今日（20日）舉行新春記招，多家發展商亦派員出席，並透露今年銷售部署。



新世界（0017）營業及市務部總監黃浩賢表示，集團計劃今年第三及四季推出黃竹坑站港島南岸第5期合作項目，以及啟德跑道區第4B區4號住宅項目，如連同合作項目計算，料可提供逾3,000伙單位供應。

至於後市方面，他預料今年整體樓市，需等待第三至四季才會上升，全年則有約5%升幅。其中樓市率先會有用家主導，去到年中則轉為用家及投資者，料第二至三季開始減息後，市況將會回穩。

對於新一份財政預算案，他期望政府可以盡量減辣及調整壓力測試，以幫助市民置業。

新世界營業及市務部總監黃浩賢。（黃祐樺攝）

泛海年內推洪水橋滙都貨尾、西半山豪宅寶峰

泛海國際（0129）執行董事關堡林表示，集團年內計劃推出兩盤，包括洪水橋滙都及西半山寶峰。當中，滙都I共沽出120伙，套現近6億元，成交均價近13,000元。至於，西半山寶峰示範單位正在裝修，視乎市場環境，最快第二季推出。

後市方面，關堡林預料，月尾財政預算案將會有好消息推出，為樓市帶來刺激作用。加上，專才來港帶動租金上升，令到不少投資客開始重回市場，期望新拍過後樓市交投繼續回升。