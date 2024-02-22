上環「蓮香樓」舊址租出　大型酒樓月租29萬進駐　呎租逾34元

零售市道下行，民生區舖租同樣受影響，食肆積極擴張。上環「蓮香樓」舊址、上環威靈頓街160至164號曾昭灝大廈地下及1樓最近以月租29萬元租出，新租客為大型酒樓。



市場消息指，上述舖位租賃成交為上環威靈頓街160至164號曾昭灝大廈地下及1樓，舖位建築面積分別各約3,580平方呎及4,833平方呎，合共8,413平方呎，新近以月租29萬元租出，平均呎租約34.5元。據了解，新租客為大型酒樓，將於短期內開業。

巨舖丟空一年半

上述巨舖舊租客為坐擁百年歷史的粵式茶樓蓮香樓，多年來仍然保留傳統經營模式，如使用點心車售賣點心，受本地客及遊客追捧，惟蓮香樓最終不敵疫市，於2022年8月結業。

翻查資料指，舖位在蓮香樓結業後，曾以月租35萬元叫價放租，甚至曾接受短租形式進駐，惟未獲洽詢。最近因應市況將叫價減至29萬元獲大型酒樓承接。

中環「蓮香樓」舊址。（代理提供）

資本策略正申建一幢30層高商住大樓

事實上，曾昭灝大廈原本為一幢業權分散的大廈，資本策略於8年前收購該物業大部分業權，並於2019年購入最後一伙，成功統一業權。同時，2021年獲批重建一幢25層高商廈，但發展商於上月向城規會提交新方案，改為申建一幢30層高商住大樓，涉約175伙住宅。