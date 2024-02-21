協成行方文雄3100萬沽東半山松栢新邨　持貨29年升值逾3倍

二手市場疲弱，本地發展商協成行董事總經理方文雄及相關人士，以3,100萬元沽出東半山松栢新邨三房戶，持貨29年升值逾2,300萬元或3倍。



據資料顯示，是次成交為東半山松栢新邨F座中層1室，屬三房間隔，實用面積1,525平方呎，單位新近以3,100萬元沽出，呎價20,328元。而單位由遠志投資有限公司於1995年以766.2萬元買入，其公司董事為本地發展商協成行董事總經理方文雄及相關人士持有。

單位29年升值或逾3倍

參考同類成交單位為F座中層1室，屬低兩層單位，單位實用面積相同，於2021年中以4000萬元沽出，即是成交較同類單位賣平900萬元。

若以當年買入價766.2萬元計算，持貨29年，是次轉手帳面獲利2333.8萬元，單位期內升值或逾3倍。