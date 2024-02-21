私樓轉手獲利率首見反彈　輕微回升至71%　蝕讓宗數創10個月新高

息口連番持平並預告來年減息下，刺激連跌多月的二手私宅轉手獲利比率突現回升，惟料後市表現在未有明顯好消息來臨前仍將反覆。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料所得，2024年一月份全港1,517宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,078宗，佔比71.1%，為連跌7個月後首見反彈，較前月谷底的70.2%回升0.9個百分點，但仍屬177個月（逾14年半）以來的次低水平。

港島區表現跑贏大市

按物業區域劃分，一月份港島區表現跑贏大市，以76.1%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升0.7個百分點；其次為新界區，報70.8%，按月升1.7個百分點；至於九龍區表現最差，只錄得68.2%，按月逆市跌0.9個百分點，表現落後大市。

按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄74.0%，按月增1.5個百分點，涉及宗數356宗；此外，1,001萬至1,200萬元組別，月內獲利比率亦達72.2%，按月大升3.7個百分點，亦較整體大市略勝。

另外，數據顯示今年一月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為30.4%，按月再跌0.7個百分點，除連跌3個月外，更創自2010年八月以來的162個月（即13年半）新低。一月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為33.4%，按月升2.4個百分點，共錄507宗；至於帳面錄得虧損者達421宗，佔比按月減少1個百分點，至27.8%，但仍為2009年五月以來的177個月（即逾14年半）按月次高水平，而以宗數計，則是繼去年三月份錄得456宗後的近10個月最多；至於上月平手的個案錄得18宗，佔比微升0.2百分點至1.2%。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有屋苑可以錄得百分百獲利，而獲利成功比率最高者為將軍澳中心的94%，繼而是海怡半島的92%。此10個屋苑當中，每宗平均賺幅介乎最少的2.1%至最多的69.5%不等。其中黃埔花園晉身成為錄得每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達69.5%。至於上月榜內賺幅最低者為樓齡較新的日出康城，平均每宗只賺2.1%，而次低者為美孚新邨的26.1%。

陳海潮︰2月份二手私宅轉手獲利比率有機會再次回軟

陳海潮指出，承接之前減辣的效應結合息口見頂產生的協同效益，反映在一月份的市場數據稍見回暖，可惜股市在一月中下旬一度持續探底，加上有農曆新年長假期因素，市場表現仍然十分呆滯，業主轉手多要減價才易出貨，故預料二月份二手私宅轉手獲利比率有機會再次回軟，冀能守在70%水平，至於平均每宗賺幅恐再微跌，望不至跌穿30%關口。