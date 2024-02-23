撤辣呼聲高激活樓市　市場人士倡押後明日大嶼、恢復公開拍賣地皮

近日社會各界要求政府為樓市撤辣，市場普遍預計下周財政預算案政府撤辣呼聲高，一位熟識房地產政策動向的市場人士表示，對樓市撤辣感到樂觀，又指撤辣能夠為市場帶來正面訊息。同時又建議政府可以押後開展明日大嶼，認為目前北部都會區發展優於明日大嶼；至於近年政府賣地頻頻錄得流標，拖累賣地收入，呼籲政府可重新考慮引入公開拍賣制度，以增加透明度，避免地皮流標。



全港物業資產蒸發2.5萬億 平均每位業主損失200萬

該名市場人士預計，樓市減辣後樓價不會出現大升情況，認為政府向市場釋出正面訊號後，樓價也將會止跌。又指目前樓市已由高位大幅回落近25%，全港逾百萬個由私人業主持有的私樓及公居單位物業，總資產已經蒸發了逾2.5萬億元，平均每名業主損失超過200萬元，嚴重影響市民消費力。

關注政府財赤 倡押後明日大嶼

在全港資產大幅蒸發的同時，政府也正面對財困，建議押後開展明日大嶼願景。該名市場人士認為，政府推出明日大嶼願景，目標是增加土地儲備，方向沒有錯，不過需要問題是要關注有沒有足夠財力。又指以今日市況計，填海建人工島、交通基建等，用太樂觀態度計數，計算程序似乎太過簡單。更坦言「若以今日數字計算，（明日大嶼）將會是一個氹，會係negative（負數）。

擔憂明日大嶼「當第一桶沙倒落去，就唔可以停」

市場人士又認為，目前政府儲備由高位逾萬元，降至目前逾6,000億元，加上今年預計將會出現財政赤字約1,000億元，質疑是否依然有需要繼續進行明日大嶼，認為可以押後去做，又指「當第一桶沙倒落去，就唔可以停」，因此需要三思而後行。而且也需要留意上一屆政府推出明日大嶼願景時，當時依然未有北部都會區的部署，以目前市況來看，北部都會區發展暫時優於明日大嶼。

倡恢復公開拍賣地皮

賣地收入持續低迷，該名市場人士認為，政府可考慮恢復公開拍賣土地，優勢在於透明度高，讓市場知道有什麼競爭者，預計會有更佳市場氣氛。又認為政府可以推行返雙軌制，同時採用招標形式、 公開拍賣，認為普遍發展商也會支持。市場多一個方法銷售政府土地，能夠給予市場有信心，釋放正面訊息，讓市場自行調整。

早前社會有聲音提出賣地政策可設分紅制度，惟該名市場人士指，相關制度在港鐵、市建局一直存在，不過政府會否考慮，需要考慮不同原因，又認為政府暫時不願意，因目前財赤嚴重，估計政府傾向即時獲得賣地收入。