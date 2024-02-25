直擊愉景灣2.0　香港興業豪斥8000萬翻新中環、愉景灣碼頭

香港興業及中信泰富共同持有的度假式綜合住宅社區愉景灣，早前提出愉景灣2.0藍圖，全面提升品牌及各項配套。前往愉景灣大部份市民都會選用渡輪前往，發展商近一年斥資約8,000萬元為中環及愉景灣碼頭進行翻新工程，目前已投入服務。愉景灣未來還有不少項目將會展開，其中位於愉景灣北的全新住宅項目，將於今年登場，提供逾1,400伙。



香港興業國際項目高級總經理李宇光表示，其中向政府租用的中環3號碼頭，已斥資4,000萬為碼頭約3萬平方呎的樓面，進行全面翻新工程，歷時9個月，希望市民踏入碼頭時，已經好似踏入愉景灣一樣。發展商指，票價與翻新工程沒有關係，未有計劃加價。翻新後的中環3號碼頭選用木系色調，增強通風及採光度，碼頭內增設兩幅大型植物牆。

碼頭選用木系色調、增強通風採光

至於位於愉景灣的碼頭也採用同樣概念，翻新費用同樣約4,000萬元。兩個碼頭目前已經完成翻新並投入服務，合計兩個碼頭的翻新費用已高達約8,000萬元。

↓中環3號碼頭最新狀況↓

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↓愉景灣碼頭最新狀況↓

愉景灣北新盤1400伙年內登場

愉景灣未來亦有新住宅供應，香港興業愉景灣北將有全新住宅，提供1,400伙，涉及逾130萬平方呎。該項目首批單位將於2024年推出。此外，香港興業目前正在愉景灣水塘附近的一塊土地興建一個全新綜合康樂設施。

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愉景灣四大會所全面升級 2025年完工

會所設施方面，愉景灣設有4個高級會所，包括愉景灣康樂會、海澄湖畔會所、愉景灣高爾夫球會、大嶼山遊艇會。香港興業已經計劃分階段進行各設施的升級工程，其中海澄湖畔會所已率先進行翻新，料2025年完工。

至於愉景灣商場商戶組合方面，近月也引入不同餐廳及商戶，新進駐的餐廳超過9間。

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發展商開放愉景灣洋房項目意峰2號洋房予傳媒參觀，實用面積2,023平方呎，設有平台184平方呎、花園2,895平方呎、天台714平方呎。

↓意峰2號洋房↓