恒地Belgravia Place首批148伙　折實均價15902元　入場費316.8萬

恒地（0012）今日（23日）公布旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place最新銷售部署，發展商於財政預算案前搶閘推盤，單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價。



首張價單涉及148伙．折實平均呎價15,902元，折實入場單位316.8萬元起，屬開放式間隔。發展商表示，項目明日對外開放示範單位及開放認購登記，最快下周進行首輪銷售。



首批148伙 折實入場開放式316.8萬起

首張價單涉及148伙，實用面積199平方呎至457平方呎，戶型涵蓋價開放式至三房，當中有6伙開放式、66伙一房單位、66伙兩房單位、10伙三房單位。

首批價單單位售價由352萬元至811.9萬元，價單呎價16,487元至19,238元，扣除最高折扣10%後，折實售價316.8萬至730.71萬元，折實呎價14,838元至17,314元。市值約8.10356億元。

入場單位為1B座3樓16室，屬開放式間隔，實用面積199平方呎，扣除最高折扣10%後，折實價316.8萬元。另最低呎價單位1A座6樓3室，實用面積425平方呎，屬三房單位，扣除最高折扣10%後，折實價萬元，呎價14838元。

首張價單屬「釋放潛能價」 林達民：集團「刻意定低咗」開價

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民形容，首張價單定價為「釋放潛能價」，另指是次開價為「刻意定低咗」，集團心目中的定價約呎價1.7萬元至1.8萬元，希望以第一張價單低價吸引更多買家。

折實入場開放式316.8萬起。

同系曉柏峰僅「一街之隔」 折實均價17,602元

參考同區長沙灣近年新盤，首先為2023年11月同屬恒地旗下只有「一街之隔」的曉柏峰於上年11月推出首張價單提供100伙，折實平均呎價17,602元，戶型涵蓋一房至三房，當中入場單位為一房單位，入場價約392.13萬元。

另外，於去年11月推出的連方I首張價單涉及50伙，折實平均呎價19,188元，入場開放式戶實用面積232平方呎，折實售價416萬元；而同屬恒地旗下的映築於去年1月推出，首張價單涉68伙，折實平均呎價21,379元，入場兩房戶實用面積322平方呎，折實售價621.2萬元。

全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示