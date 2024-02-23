恒地Belgravia Place示位曝光　一房設花紋趟門、兩房實用無走廊

恒地（0012）今日（23日）公布旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place最新銷售部署，發展商於財政預算案前搶閘推盤，單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價。今日（23日）首度開放三伙示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋一至三房，同屬無改動示範單位。發展商表示，項目明日對外開放示範單位及開放認購登記，最快下周進行首輪銷售。



半透明花紋飾面趟門分隔大廳與睡房

第1A座23樓10室，單位實用面積264平方呎，屬一房間隔，與客飯望同一景觀。而客飯廳以長型開則，外接露台。 大廳與睡房以一幅以半透明花紋飾面大趟門分隔 。至於開放式廚房呈L型設計，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1A座23樓10室一房清水示範單位↓

+ 7

一房設半透明花紋趟門。

兩房間隔無走廊 露台位置可擺洗衣機

另一伙為第1B座23樓02室，單位實用面積346平方呎，屬兩房間隔並未設有走廊，與客飯望同一景觀，玄關位更特設嵌入式鞋櫃及置物架。

客飯廳以長型開則，外接露台， 同時設有摺門及可擺放洗衣機。兩間睡房位於單位兩側，其中一日間房設有曲尺窗以增加採光 。至於廚房以開放式設計，設於大門旁邊位置，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1B座23樓02室兩房清水示範單位↓

+ 18

細三房間隔 全屋共用一浴室

另一伙為第1A座23樓03室，單位實用面積425平方呎，屬三房間隔，與客飯望同一景觀，玄關位同樣設有嵌入式鞋櫃及置物櫃。

客飯廳以長型開則，外接「三合一」露台。而三間睡房分布於單位兩側，其中兩間睡房設有曲尺窗以增加採光，但未見有套廁設計。至於廚房以開放式設計，設於其中一間睡房門口旁邊位置，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1A座23樓03室三房清水示範單位↓

+ 9

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民（左）

全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。