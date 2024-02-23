樓災浮現　中原︰私樓市值兩年蒸發逾2萬億　業主人均輸210萬

息口高企，本港購買力流失，港樓股市下行，自住單位資產價值不斷蒸發。中原公佈最新研究報告，指出中原城市領先指數CCL，自高位計累跌約24%，最新已有5個指標屋苑的總市值已跌穿1,000億元大關。過去兩年多全港私樓市值已蒸發逾2.66萬億元，人均業主損失近210萬元。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府去年10月「減辣」作用不大， 香港樓市走勢持續疲弱，即使以往抗跌力最強的藍籌屋苑都紛紛失守。

2021年8月，CCL刷新191.43點歷史新高，138個成份屋苑市值一度逼近4萬億元，至3.99萬億元，是打工仔強積金（MPF）總資產的2.6倍，業主身家水漲船高。

當時，市值達千億的屋苑，多達6個。據金管局最新數字，截至上年9月，強積金總資產值為1.0875萬億元。陳永傑指，近年樓價回落，CCL總市值拾級而下，截至上周已跌至3.12萬億元，兩年多不見8,676億元或21.7%，平均每單位售價亦由1,083.23萬元，跌至847.67萬元。

藍籌屋苑業主身家縮水逾8千億

不足三年藍籌屋苑業主身家縮水達8千多億元，如果將這個數字套用在已面世24年的強積金，即意味着打工仔「N年」前辛苦儲落的強積金蒸發八成，情況接近全軍覆沒。

目前全港市值最大的10個「巨無霸」中，有5個屋苑的總市值已跌穿1,000億元，包括荔枝角美孚新邨、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、薄扶林貝沙灣及天水圍嘉湖山莊。當中以美孚新邨跌幅最大，總市值由2021年9月最高1,363.47億元，跌至898.91億元，勁跌34%。

屬全港伙數最多屋苑、多達15,852伙的嘉湖山莊，近期呎價已跌穿7,000元，總市值亦大幅插水，由1,032.4億元跌至728.59億元。

嘉湖山莊。

太古城業主平均身家蒸發488萬

至於，太古城仍是目前全港市值最大的藍籌屋苑，以上周成交呎價14,389元計算，總市值達1,290.9億元。但翻查紀錄，於2021年8月，該屋苑呎價高達21,292元，總市值曾逼近2,000億元，達1,910.3億元。

太古城是不少「中產家庭」聚居地，近年受移民潮及加息等影響，總市值短短兩年多蒸發近620億元，若相關虧損金額攤分至屋苑12,686名業主身上，平均每名中產業主身家蒸發488萬元。