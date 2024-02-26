市場憧憬減辣、交投陷入膠著　十大屋苑僅錄6宗　六個屋苑捧蛋

新一份財政預算案，市場憧憬會推出減辣措施，二手買家持觀望狀態，令交投陷入膠著局面。中原地產十大屋苑本周末僅錄6宗成交，按周回落14.3%或1宗，六個屋苑捧蛋，只有美孚新邨、麗港城、黃埔花園及嘉湖山莊錄得成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財政預算案將於本周三發布，全城靜候多時，憧憬會有樓市減辣措施，為充斥負面情緒的樓市帶來轉捩點，令買家近日入市態度舉棋不定。事實上，樓市一二手皆靜，本月一手成交暫僅錄約160餘宗，料全月最終僅錄200宗交投。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島三大指標屋苑「捧蛋」

港島區方面，三大指標屋苑均未錄成交，有區內代理表示，市場靜待新一份財政預算案公布，區內睇樓氣氛低迷，加上區內有套裝車位出售，搶去市場焦點，令二手交投進一步受壓，相信待新一份財政預算案正式出爐，二手交投才回好轉。

美孚新邨515萬沽兩房

九龍區四個指標屋苑中，美孚新邨及黃埔花園各錄2宗成交，麗港城則錄1宗。當中，美孚新邨本周末連錄2宗交投，其中一宗為5期蘭秀道22號高層C室，屬兩房間隔，實用面積508平方呎，議價後以515萬元沽出，呎價10,138元。原業主於持貨已近34年，現轉手帳面升值427.5萬元或逾4.8倍。

新界區方面，三大指標屋苑中，僅得嘉湖山莊錄得交投。有代理表示，農曆新年長假過後，睇樓活動回復正常，有買家亦率先落區睇樓，惟仍有意等新一份財政預算案公布後，才落實決定，令交投陷入膠著局面。