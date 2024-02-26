恒地Belgravia Place兩日收逾560票 超購約2.8倍 參觀逾萬人次
撰文：黃祐樺
出版：更新：
恒地（0012）今日（23日）公布旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，上周五「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價。項目周六開始收票， 截至昨晚8時，項目累收逾560票，以首批148伙計，超額認購約2.8倍。示範單位兩日錄逾一萬人次參觀。
首批148伙 折實入場開放式316.8萬起
首張價單涉及148伙，實用面積199平方呎至457平方呎，戶型涵蓋價開放式至三房，當中有6伙開放式、66伙一房單位、66伙兩房單位、10伙三房單位。價單售價由352萬元至811.9萬元，價單呎價16,487元至19,238元，扣除最高折扣10%後，折實售價316.8萬至730.71萬元，折實呎價14,838元至17,314元。市值約8.10356億元。
入場單位為1B座3樓16室，屬開放式間隔，實用面積199平方呎，扣除最高折扣10%後，折實價316.8萬元。
恒地Belgravia Place上樓書 最細開放式177呎 僅3伙天台特色戶恒地Belgravia Place示位曝光 一房設花紋趟門、兩房實用無走廊恒地Belgravia Place首批148伙 折實均價15902元 入場費316.8萬