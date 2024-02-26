香港置業：僅36%市民考慮入市創5年新低　七成料未來一年樓價續跌

香港置業今日（26日）公佈2024年首季置業意向調查報告。調查顯示僅約35.8%受訪者考慮入市，創20季、即創五年以來新低。有意入市的受訪者當中，換樓客佔比最多超過40%，而且為年內首次超越上車客。另外，亦有七成受訪者認為本港未來12個月的樓價會下跌。



香港置業研究部董事王品弟表示，香港置業於1月底進行的首季「置業意向調查」成功收回514份有效問卷，調查顯示僅約35.8%受訪者考慮入市，創20季即創五年以來新低。

上車客入市意慾減 換樓客佔大多數

上車客入市意慾減少，反之換樓客卻準備入市。調查結果顯示，有約40.7%受訪者購買物業的主要原因為換樓，年內首次超越上車客；有約34.8%的受訪者主要為上車客，按季減少約7.2個百分點；而有約24.5%的受訪者購買物業的目的是投資。

近四成有意選購兩房

住宅類型方面，有39.9%或近四成的受訪者有意選購兩房單位，連續11季佔比最多；其次為三房單位，約37.7%的受訪者有意選購，雖然不是比例最高，但創自2018年有紀錄以來的新高；而有意選購四房單位的受訪者則約有7.4%。

調查發現有七成受訪者預 料未來一年樓價持續下跌

七成受訪者料未來一年樓價持續下跌

有約七成的受訪者認為本港未來12個月的樓價會下跌，當中有約26.3%的受訪者認為會下跌5至10%，有約26.1%的受訪者認為會下跌10%以上，有約18.3%的受訪者認為樓價下跌5%以內；另外，有約17.9%的受訪者認為本港的樓價持續橫行。

全年二手註冊量按年下跌1.9%

回顧近年二手交投表現，去年全年的二手註冊量僅錄得 36,268 宗，按年下跌約1.9%，並創自 1996年有紀錄以來的28年新低。當中樓價500萬元至1,000 萬元的住宅錄得 16,019 宗，按年下跌約16.8%；逾 1,000 萬至2,000萬元的住宅則錄得3,888宗，按年跌約24%。