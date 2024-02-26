周末新盤錄21宗　按周跌12.5%　旺角千望減價促銷沽4伙

財政預算案前一個周末，新盤市場持續錄得成交。過去周末兩天（24、25日）新盤錄得21宗成交，較上周的24宗下跌約12.5%。當中遠洋集團（3377）發展的旺角千望減價促銷後單日連沽4伙。



減價兩成促銷 單日沽4伙

遠洋集團（3377）發展的旺角千望早前增加價單優惠，變相減價逾兩成促銷。項目於周六開售，吸引7組準買家到場揀樓，最終沽出4伙連平台特色單位。當中一伙為3樓C室，實用面積151平方呎，連97平方呎平台，價單定價552.9萬元，以原最高27%折扣計，折實價為403.62萬元。更新價單後，現時最高折扣為46%，折實價298.57萬元，共減價約26%。

項目共提供83伙，由2021年起銷售至今累售68伙，套現逾3.88億元，目前尚有15伙待售。

旺角千望

啟德維港1號周日連沽2伙

中國海外（0688）發展的啟德維港1號，周日連錄2宗成交，套現2,076.3萬元。當中2B座7樓G室，實用面積536平方呎，兩房間隔，以1,041.3萬元成交，折合呎價19,427元。另一伙為2B座5樓G室，實用面積536平方呎，兩房間隔，成交價1,035萬元，呎價19,310元。

維港1號。

深水埗喜．揚減價後首宗成交

喜雋發展旗下深水埗現樓新盤喜．揚早前同樣修改價單，增加兩成優惠吸客，最新於周六沽出一伙，屬更新價單後首宗成交。單位為10樓A室，實用面積391平方呎，兩房間隔，成交價597.5萬元，折合呎價15,281元。