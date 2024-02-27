差估署樓價指數報306.4點　按月下跌1.57%　創2016年以來新低

差估署今日（27日）公布最新樓價指數，本港樓價指數現報306.4點，較上年12月的311.3點，按月下跌1.57%。而歷史對上一個低位為2016年的11月樓價指數，當時報306.7點，即本月最新報的樓價指數，創下2016年以來新低。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報307.8點，按月跌1.57%；大型單位（D、E類）報279.2點，按月跌約1.61%。

E類單位跌幅最勁

至於細分各類戶型，全線按月報跌。當中跌幅最多為E類（1,722平方呎或以上） 單位報274.9點，按月跌約2.21%；B類單位（431至752平方呎）報297.3點，按月跌1.78%；C類單位（753至1,076平方呎）286.4點，按月跌約1.51%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報274.7點，按月跌約1.44%；A類單位（面積431平方呎或以下）報332點，按月跌約1.31%。

今年樓價料呈L 型走勢

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，1月份官方樓價指數按月再下跌1.6%，自去年5月起已合共下跌12.6%。高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。雖然施政報告對印花稅「減辣」，但力度不足，市場明顯需要「完全撤辣」來增加購買信心。

王兆麒續指，今年樓價走勢呈L 型，上半年仍有機會再下跌3至5%，下半年略為回穩，全年下跌0至5%。另外，市場整體購買力嚴重不足，預計今年一手、二手成交量會在48,000至53,000宗左右。