預算案｜01民調 53%市民要求全面撤辣　表態不需撤辣佔27%

新一份財政預算案將於本周三（28日）公佈，本港樓價較2021年8月時中原城市領先指數CCL（下稱：CCL）高位累挫逾24%，更有屋苑出現三成或以上蝕讓幅度。《香港01》就「政府應否撤銷樓市辣招」作出網上問卷調查。



逾半數人認為要撤銷所有樓市辣招

截至27日凌晨1時，已有約4,500人參加投票，其中過半數即53%或2,375人認為應該全面撤銷所有樓市辣招。其次有1,198人或27%認為應維持現有政策即不需「撤辣」。

部份減辣、下調辣招稅率共佔20%

其餘有份投票的參加者則各佔約一成左右，分別認為新一份財政預算案可以撤銷部份辣招，或可以下調辣招稅率，分別佔517人及410人，分別佔11%及9%。

本港樓價較2021年8月時中原城市領先指數CCL（下稱：CCL）高位累挫逾24%。

中原陳永傑：跌市中產無一幸免 或令銀行資不抵債

除上述調查外，中原地產早前亦推出研究報告指出，過去兩年多全港私樓市值已蒸發逾2.66萬億元。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑就《香港01》民調報告暫時結果回應，表示現時樓市的問題已影響全港經濟，屬全香港社會問題。他解釋因為跌市令市民資產快速蒸發，所有中產階層無一幸免。他又指，跌市或會令銀行資不抵債，因其手頭上抵押品全部出現貶值，從而影響銀行金融機構資產質素。

被問及新一份財政預算案，若如市場所願撤銷所有辣招，陳永傑認為樓價可能有機會止跌，但不會迎來大升市，樓市升幅關鍵仍需看美國息口走勢。