啟德零售館年尾落成　商舖出租率近7成、設逾200間零售店、食肆

新世界發展旗下K11集團負責租務代理及營運的「啟德零售館」，最快於2024年下旬落成，以配合啟德體育園區各主要設施於2025年的啟用。啟德零售館將雲集超過200家店舖，目前商舖出租率已接近70%。租戶包括各大運動品牌如NIKE、ADIDAS、ASICS等，以及多所運動學院。



啟德零售館總樓面面積接近70萬平方呎，主建築共三座，每座最多有五層，由700米長的體育大道與園區相連接。零售館預計於2024年下旬落成，目前設有超過200間店舗，出租率接近70%。

各大運動品牌齊集 引入70間餐廳

為配合啟德體育園的發展方針，啟德零售館將會引入香港慶熙跆拳道、香港專業空手道訓練學校、香港專業花式跳繩學校等多間運動學院。另外繼早前人氣運動品牌Adidas、Decathlon及National Geographic宣布進駐零售館，其他運動品牌包括NIKE、FILA、ASICS、PUMA、New Era、Skechers等將落戶啟德零售館開設專門店。館内亦設有Epicland歷奇王國、遊樂競技場NAMCO、同時提供全港最高17.5米高的有蓋攀石牆，以及設有40條球道的保齡球場供公眾租用。

另外，零售館設有佔地32,000平方呎美食海灣及近20,000平方呎的美食廣場，引入多間餐廳及食肆，目前數量超過70間。