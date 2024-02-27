九龍城瓏碧加推19伙 折實均價1.93萬 較兩年前首批平21%
撰文：蔡偉南
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碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧，今日（27日）推出價單第5號推出19伙，折實入場價401萬元起，折實平均呎價19,317元。
碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，該批單位涵蓋開放式至一房單位，且大部分為高層單位，屬原價加推。該批單位實用面積213至285平方呎，價單定價約507.5萬至703.3萬元，價單呎價為23,826元至24,852元，扣除最高21%折扣後，折實售價介乎401萬至555.7萬元，折實呎價約18,826至19,636元。
較兩年前首張價單平21%
是次價單5號折實平均呎價19,317元，較項目2022年5月份首張價單折實平均呎價24,520元低約21%；較項目價單第2號單位的折實平均呎價25,453元低約24%。
林曉箐又表示，龍年開市以來市場反應理想，項目自開售至今已售出139伙單位，最快周六進行新一輪銷售。
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