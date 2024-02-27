新地啟德天璽．海最快3月推售　參觀睇樓客要畀本票100萬

新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號天璽．海今日（27日）公布最新消息。新地代理總經理陳漢麟表示，項目最快3月推出首張銷售安排，將主力推四房單位，以及部分特色戶。同時亦對特色單位造價創跑道區新高有信心。



至於明日推出的新一份財政預算案，他期望政府會推出合適政策，讓樓市可以健康發展。

同時於本周四（29日）對外開放示範單位參觀，屆時準買家及代理可以透過發展商推出的項目提供的表格預約睇樓。據資料顯示，參觀者須於遞交表格及一張金額為港幣100萬元的銀行本票副本，作為參觀的條件。

另外，發展商今日亦介紹項目特色戶，當中項目第一期涉及特色戶18伙、第二期5伙。其中第一座27樓至28樓連天台單位，屬五房五套間隔，實用面積3,533平方呎，連736平方呎，連1,479呎天台，可望維港景，有私人游泳池及按摩池，並設有逆游訓練。

其次為6座27樓28樓，可望西房維港景，屬五房三套，實用面積為3,203平方呎，連48呎弧形露台、858平方呎平台、1,071平方呎天台，設有私人游泳池。及後亦介紹低座MANSION 27樓頂層連天台特色戶，廳房同向西南可望維港景，實用面積2,214平方呎、連653平方呎平台、1,504平方呎天台，總計逾2,100呎戶外活動空間。

最後為MANSION 2 HARBOUR HOURSE，屬全盤最大單位，實用面積4,608平方呎，設58平方呎露台，16平方呎工作平台、201平方呎花園、775平方呎平台、1,516平方呎天台。總連逾2,500平方呎戶外空間。其中主人房套房連獨立衣帽間逾650平方呎。