建灝赤柱ONE STANLEY突擊上樓書　提供82伙、最大洋房7079呎

建灝地產旗下赤柱黃麻角道低密度豪宅項目ONE STANLEY今日（27日）上載樓書，項目共提供82伙單位，當中包括50伙分層單位及32伙獨立洋房。分層單位實用面積由834平方呎至3,341平方呎，戶型涵蓋兩房至五房間隔，部分附設天台或花園或屬複式設計。而洋房實用面積由2,716至7,079平方呎，戶型四房至五房。項目將於3月初展開新一輪銷售部署，短期內開放現樓參觀。



項目設有11座樓高4層的分層住宅大樓及32幢獨立洋房，大樓每層大多設2伙單位及一部升降機。每個單位各自設有私人電梯大堂及入口。

共提供82伙單位 包括50伙分層戶及32伙洋房

項目共提供82伙單位，當中包括50伙分層單位及32伙獨立洋房。分層單位實用面積由834平方呎至3,341平方呎，戶型涵蓋兩房至五房間隔，部分附設天台或花園或屬複式設計。而洋房實用面積由2,716至7,079平方呎，戶型四房至五房間隔。

分層戶最細834呎兩房、最大洋房7079呎

分層單位當中最細面積為第3座及第五座地下B室，實用面積834平方呎，兩房間隔，連逾450平方呎的花園。最大面積為第12座地下至1樓a室，實用面積3,341平方呎，四房複式間隔連花園。

洋房方面，最細單位為12號洋房，實用面積2,716平方呎，四房間隔，連花園、天台及地庫。而最大單位為1號洋房，實用面積7,079平方呎，五房間隔，連兩個特大花園及私人游泳池。