恒地Belgravia Place暫收1010票、超購5.8倍　擬日內加推應市

恒地（0012）今日（23日）公布旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place最新銷售部署。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，項目前共收1,010票，以首張價單148伙計，超購5.8倍。他續指項目最快日內加推，明日推出銷售安排，而特色戶或於首輪銷售同時以招標形式發售。



另外，發展商今日介紹的單位為1B座29樓室，實用面積為624平方呎，屬三房套連儲物室間隔。客飯廳闊約2.8米，深4米，層與層之間樓高3.8米，設有「梗廚」。客飯廳以趟門連接142平方呎平台，住客可以從平台經私人樓梯直達227平方呎私人天台。至於，主人睡房設有主人浴室，外接「三合一」露台。單位房間皆面向東南方，可外望主教山、大坑東遊樂場。

恒地林達民表示，項目前共收1010票，以首張價單148伙計，超購5.8倍。

首批148伙 折實入場開放式316.8萬起

首張價單涉及148伙，實用面積199平方呎至457平方呎，戶型涵蓋價開放式至三房，當中有6伙開放式、66伙一房單位、66伙兩房單位、10伙三房單位。價單售價由352萬元至811.9萬元，價單呎價16,487元至19,238元，扣除最高折扣10%後，折實售價316.8萬至730.71萬元，折實呎價14,838元至17,314元。市值約8.10356億元。

入場單位為1B座3樓16室，屬開放式間隔，實用面積199平方呎，扣除最高折扣10%後，折實價316.8萬元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民