恒地Belgravia Place漏夜加推208伙　周四次輪盡推　入場費323萬

撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，於昨日（3月3日）展開首輪銷售共138伙，即日沽清，吸金約7.48億元。發展商漏夜加推第3張價單，涉及208伙，折實均價16,076元，折實入場單位323.1萬元。另落實本周四（3月7日）展開次輪銷售208伙。



新價單208伙 折實均價16076元

新一張3號價單涉及208伙單位，價單定價由359萬至868萬元，呎價由16,531元至19,152元。扣除10%折扣優惠後，折實售價323.1萬至781.2萬元，折實呎價由14,878元至17,237元當中入場單位為1B座8樓16室，實用面積199平方呎，屬開放式間隔，以最高折扣10%計，折實入場價323.1萬元。

參考項目首張價單148伙，折實均價15,902元，以是次3號價單折實均價16,076元計，較首張貴1.2%。

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全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。